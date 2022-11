Kroatische bondscoach negeert onrust bij Rode Duivels: “We gaan ons niet in slaap laten sussen door de verhalen bij België”

Zlatko Dalic is op zijn hoede voor de Rode Duivels, ondanks het crisissfeertje en de slechte prestaties tegen Canada en Marokko. “De Bruyne, Hazard, Lukaku… Het is een topteam”, sprak de Kroatische bondscoach.

“Hadden we het zelf mogen kiezen, dan was de match tegen België niet de slotwedstrijd van onze poule geweest”, opende Zlatko Dalic, de bondscoach van de Kroaten. “Want het is een alles-of-nietsduel, en dat tegen het op één na beste voetbalteam ter wereld (hint naar de tweede plek van België op de FIFA-ranking, red.). We zullen niet mogen verslappen. Ik weet dat er negatieve verhalen over België de ronde doen in de media en ik weet dat ze niet super waren tot dusver, maar we mogen ons niet in slaap laten sussen. De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku… België blijft een topteam.”

Tegen Canada haalde Kroatië zwaar uit: 4-1. “We zullen even goed moeten zijn”, aldus Dalic. “We verwachten het allerbeste België, met Lukaku in de basis. Er is geen herkansing, we moeten er staan. Of ik veel wijzigingen ga doorvoeren? Er zijn weinig redenen om dat te doen.”

© REUTERS

Kovacic over Lukaku en De Bruyne: “Topspelers”

Op de persconferentie zat ook Mateo Kovacic van Chelsea. Hij kent Lukaku persoonlijk: “Een fantastische voetballer en een doelpuntenmachine. Ook De Bruyne is een formidabele speler. Zelfs als hij niet in vorm zit, kan hij ons verrassen. We moeten gefocust zijn.”