Stoltenberg: “NAVO beschouwt China niet als tegenstrever”

“We zullen met China in gesprek blijven als dat in ons belang is”, aldus Stoltenberg. “Niet in het minst om ons verenigd standpunt over de Russische oorlog in Oekraïne over te brengen.” Hij zei dat de ministers woensdag de “ambitieuze militaire ontwikkelingen, technologische vooruitgang en groeiende cyber- en hybride activiteiten” van China hebben besproken.

“De oorlog in Oekraïne heeft onze gevaarlijke afhankelijkheid van Russisch gas aangetoond”, beklemtoonde hij. “Dit moet ons ook ertoe brengen onze afhankelijkheid te bekijken van andere autoritaire regimes, met name China, voor onze toeleveringsketens, technologie of infrastructuur.”

Hij zei ook dat de NAVO zal blijven economische relaties uitbouwen en handel drijven met China. “Maar we moeten ons bewust zijn van onafhankelijkheid”, zei Stoltenberg ook. “We moeten onze kwetsbaarheden beperken en de risico’s beheren.”