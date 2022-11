Leerkracht van Lierse school ontkent seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan leerlingen hem beschuldigen

De leerkracht van het Sint-Aloysiusinstituut in Lier die door verschillende leerlingen beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ontkent de aantijgingen met klem. Dat meldt zijn advocaat John Maes in een persmededeling.

“Mijn cliënt nam met verbazing kennis van de berichtgeving in de media over beweerd seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een of meerdere van zijn studenten. Hij ontkent met de meeste klem de in de pers geschetste feiten te hebben gepleegd. Hij ziet met het grootste vertrouwen elk onderzoek desbetreffend tegemoet waaraan hij zijn volledige medewerking zal verlenen”, zegt Maes. Hij vraagt voorts om het vermoeden van onschuld evenals de privacy van zijn cliënt te respecteren.

Verschillende leerlingen van de beroepsopleiding verpleegkunde (HBO5) van het Sint-Aloysiusinstituut hebben bij de directie geklaagd over een leerkracht die onder meer examenvragen zou hebben verstrekt in ruil voor naaktfoto’s. De klachten zouden dateren van september, de school onderzoekt de zaak. Het Antwerpse parket is ook een onderzoek gestart, niet na een klacht maar ambtshalve naar aanleiding van de verhalen in de media. Uit het onderzoek zal moeten blijken of er sprake is van strafbare feiten.