Argenx betaalt 100 miljoen dollar voor snellere beoordeling bij geneesmiddelenwaakhond

Het Bel20-bedrijf wil de PRV gebruiken voor een nieuwe toepassing van het geneesmiddel efgartigimod, klinkt het in een persbericht. Dat product is onder de naam Vyvgart reeds goedgekeurd in de VS, Europa en Japan voor de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis.

Met de PRV wil CEO Tim Van Hauwermeiren het goedkeuringsproces voor een van de huidige of toekomstige indicaties versnellen. Argenx bestudeert al langer de toepassing van het medicijn bij andere autoimmuunziektes.

Via PRV’s zorgt de Food and Drug Administration voor een snellere behandeling van een dossier bij medicijnen tegen bepaalde ziektes.