Roberto Martinez was zelden zo boos en cynisch na “fake” ruzieverhaal Rode Duivels: “Ze hebben dat goed gedaan in Frankrijk”

We zagen Roberto Martinez zelden zo emotioneel en zo boos. Op zijn persconferentie voor de alles-of-nietsmatch tegen Kroatië schoot de bondscoach met scherp op de media en zeker op de Franse krant ‘L’Equipe’, die het “fake” ruzieverhaal uit de kleedkamer lanceerde.“We staan hier alleen. Het verlangen om negatief nieuws te brengen is groot.”

Roberto Martinez is normaal altijd berekend op zijn persconferentie, maar het vermeende verhaal dat Jan Vertonghen ruzie maakte met Eden Hazard en Kevin De Bruyne na Marokko zit hem duidelijk heel hoog.

Coach, hoe heeft u de laatste dagen beleefd?

“Voor ons is er weinig veranderd. Natuurlijk waren we niet gelukkig met onze prestaties in de eerste twee matchen. Tegen Marokko verloren we voor het eerst op een groot toernooi met twee goals verschil, maar daar wilden we op reageren. Maar toen stak die storm op van buitenaf. Er is blijkbaar een groter verlangen om negatief nieuws te vinden dan het land te verenigen.”

U hebt het nu over het verhaal in ‘L’Equipe’.

“Ze deden een goeie job in Frankrijk, ja. Ze hebben daar een verhaal gelanceerd die de Belgische media ook is beginnen te domineren. In België zijn er dan blijkbaar outlets die graag op fake news springen. Verbazend, maar het is een wijze les. De groep beseft nu dat er voor het toernooi te veel geluisterd werd naar noise van buitenaf. Hoe minder je dat doet, hoe beter. We staan hier duidelijk alleen. Liever dan te genieten van de beste generatie Belgische spelers ooit, wordt er verdeeldheid gezaaid. Wij focussen nu op hoe we willen voetballen en hopelijk kunnen de fans – de echte fans – van de Rode Duivels dan nog genieten van het proces.”

Bedoelt u nu dat ‘L’Equipe’ dit verhaal lanceerde om België bewust te verzwakken?

(cynisch) “Diegene die het uitvond, scoorde een mooie goal voor zichzelf, maar een owngoal voor België. Echt dat zou ik ook doen als ik journalist was. Dan zou ik mijn eigen WK willen winnen in plaats van mijn land te steunen. Dat wordt dan overgenomen. Als ik in die positie zat en een ploeg kon verzwakken of zelfs uit het toernooi pushen: dat is geniaal. Waar het ook vandaan komt… Ik heb andere dingen te doen bij mijn team.”

Wij schreven ook dat het verhaal werd ontkend, maar er zijn toch spanningen? Verwacht u ook meer van Kevin De Bruyne?

“Voor elke match zijn we met vijftien spelers en één keeper. Het draait om meer dan enkele namen. We spelen nu tegen Kroatië, een van de beste teams ter wereld. In de eerste twee matchen was er bij ons schrik om te verliezen. We genoten niet van dit WK, maar morgen tegen Kroatië is het gemakkelijk. Een gelijkspel betekent het einde en dus moeten we winnen. Dat zijn de beste matchen om plezier te pakken.”

Weegt de druk van de Gouden Generatie niet te zwaar op deze ploeg?

“Wat er ook gebeurt: deze spelers verdienen bewondering en respect. Ik werk sinds 2016 met veel van die jongens en ze geven hun carrière voor de nationale ploeg. Ze wonnen brons op het WK 2018, stonden 4 jaar nummer 1 op de FiFA-ranking en er zijn er al 21 die hun A-licentie als coach hebben. De volgende 20 jaar zullen ze het Belgisch voetbal nog beïnvloeden. Dit is de Gouden Generatie en dit is hun erfenis. Als coach kan ik niet trotser op hen zijn. Het Belgische voetbal is niet meer hetzelfde dankzij hen”

Zijn jullie klaar voor die beslissende match tegen Kroatië?

“We zijn hier om wedstrijden te winnen. Als je dat niet doet, dan ontstaan er twijfels en wordt het vertrouwen aangetast. De verwachtingen in België zijn ook enorm. De Rode Duivels moeten niet alleen winnen, maar ook winnen met mooi voetbal. Alleen waren er maar vijf dagen om dit WK voor te bereiden. Ik zie geen enkele ploeg die 100 procent klaar is. We zijn hier dus bezig aan een proces. Als we winnen tegen Kroatië zullen we ons beste niveau bereiken.”

Hoe belangrijk is het dat Romelu Lukaku er weer bij is?

“Het is nog niet zeker of Romelu start, maar het is wel belangrijk dat hij erbij is. Hij maakt een verschil op en naast het veld en met hem erbij kunnen we ook efficiënt voetballen.”