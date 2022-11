FOTOSPECIAL. Niet alleen in Qatar, maar ook in Marbella rolt de bal: Standard bereidt tweede seizoenshelft voor onder de zon

Terwijl de focus van de voetbalwereld op Qatar ligt, beginnen de Belgische eersteklassers stilaan de tweede seizoenshelft voor te bereiden. Standard, onder leiding van coach Ronny Deila, is dinsdag op stage vertrokken naar het Spaanse Marbella, waar het tot 9 december op stage is. Dat doen de Rouches onder een aangenaam zonnetje. Ze staan momenteel zevende in het klassement en doen nog mee in de beker.