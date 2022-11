Emotioneel afscheid van minister van staat Paula D’Hondt (96): “Sociale rechtvaardigheid was altijd haar drijfveer”

Minister van Staat Paula D’Hondt-Van Opdenbosch is woensdag begraven in de Sint-Gorikskerk in haar thuisgemeente Haaltert. Vorige week woensdag overleed de gewezen politica op 96-jarige leeftijd.

Heel wat prominente aanwezigen, waaronder oud-collega’s, ministers en de vertegenwoordiger van koning Filip tekenden woensdag present in de Sint-Gorikskerk van Haaltert voor de staatsbegrafenis en afscheidsplechtigheid van Paula D’Hondt.

De voormalige politica was in het begin van haar carrière werkzaam als sociaal assistente bij de NMBS, maar verdiende later toen ze in de politiek stapte bij de Christelijke Valksparij (CVP) vooral haar strepen al staatssecretaris voor Post, Telegraaf en Telefoon, minister van Openbare Werken en later als Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid. (lees verder onder de foto)

Heel wat prominente aanwezigen tijdens de afscheidsplechtigheid. — © BELGA

“Ik heb Paula gekend als iemand die ons het advies geeft dat je in het besturen ook altijd de mens moet vooropstellen. Het was een zeer aangename vrouw. Haar overlijden is een groot verlies voor Haaltert”, reageerde burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) voor aanvang van de plechtigheid.

Sociaal rechtvaardig

Rond 10.50 uur verzamelde de Koninklijke Muziekkapel van de Marine en van het Eredetachement voor de ingang van de kerk voor een plechtig eerbetoon aan de gewezen minister van Staat. Daarna werd de kist naar voren gedragen in de kerk. “De twee belangrijkste dagen in het leven zijn de dag waarop je geboren wordt en de dag waarop je weet waarom. Laat er geen twijfel over bestaan: ons moe wist bijzonder snel waarom”, vertelt haar zoon en politierechter Peter D’Hondt in de kerk.

LEES OOK. Paula D’Hondt (96) overleden: “Ze werd een symbool waartegen het oprukkende Vlaams Belang zich virulent afzette”

Hij verwees naar de jeugd van zijn mama die al op jonge leeftijd in aanraking kwam met onrechtvaardigheid. “De verontwaardiging steeg met haar leeftijd. In haar beleid bleef haar drijfveer hetzelfde. Sociaal rechtvaardig. Ik hoop dat je nu de rust kan vinden waar je op gehoopt hebt”, klinkt het.

Ook haar voormalig kabinetsmedewerker Johan Leman nam het woord tijdens de dienst. “Je had altijd aandacht voor de minstbedeelden bij elk voorstel op tafel”, vertelde hij. “Ze was een eerste generatie feministe en een politica die altijd heel intuïtief gehandeld heeft.”