Onze chef voetbal ziet twee mogelijke redenen voor venijnige persconferentie van bondscoach Roberto Martinez

Roberto Martinez is een zuiderling en van zuiderlingen weten we dat ze wel eens emotioneler uit de hoek kunnen komen dan wij, noorderlingen. De bondscoach is evenwel een Catalaan en als je de meest rationele aller zuiderlingen zoekt, dan kom je in Catalonië terecht. Daarbovenop komt dat Martinez in zijn functie als coach één leidraad heeft: de rede boven het hart. Geen emoties, altijd het verstandelijke overzicht behouden. Koele man, dus. Maar niet altijd. Zoals op de laatste persconferentie voor het cruciale duel tegen Kroatië.