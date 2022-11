Amerikaanse vrouw bevalt op vliegtuig en geeft baby toepasselijke naam

Een geboorte op 11 kilometer hoogte. Iets dat niet je elke dag meemaakt. Maar voor de 21-jarige Amerikaanse Kendria Rhoden is het realiteit geworden. Ze had nochtans groen licht gekregen van de dokter.

De Amerikaanse Rhoden was onderweg naar de Dominicaanse Republiek om de verjaardag van haar moeder te vieren, toen plots haar water brak aan boord aan het vliegtuig. Ze was op dat moment 32 weken zwanger en haar dokter had haar toestemming gegeven om te vliegen.

Gelukkig snelden vier passagiers haar te hulp en kon ze achteraan in het vliegtuig rustig bevallen. Door de bijzondere geboorte kreeg haar zoontje ook een toepasselijke naam: Skylen. “Ik begon aan het begin van de vlucht krampen te voelen. Die hielden aan en 34 minuten na het opstijgen braken mijn vliezen. Het cabinepersoneel was zo’n grote hulp en ze moesten me achterin het vliegtuig helpen bevallen. Ik weet nog dat iedereen ons filmde toen we het vliegtuig verlieten en ze me allemaal feliciteerden.”

Haar zus vulde aan: “Ze werd naar de achterkant van het vliegtuig gebracht en na een uiterst stressvolle 20 minuten werd aangekondigd dat we een nieuwe passagier aan boord hadden, een prachtig jongetje genaamd Skylen.”

Het jongetje bracht na het landen nog vier dagen door op de dienst neonatale zorgen, omdat hij een maand te vroeg geboren werd. Ook was de nationaliteit van het kindje niet meteen duidelijk. De moeder trok daarom naar de Amerikaanse ambassade in de Dominicaanse Republiek en kreeg daar te horen dat het jongetje, net zoals zijn moeder, wel degelijk de Amerikaanse nationaliteit zou krijgen.

(sgg)