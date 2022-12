Zuienkerke

De eerste emoties zijn gaan liggen. En de man werd ondertussen zélf geopereerd aan zijn hart. Na de explosie in danscafé De Schuure in Meetkerke blijft uitbater Pol De Schepper (68) weliswaar strijdvaardig. Zijn vrouw en schoonzus liggen nog in een kunstmatige coma, maar de man wil zijn levenswerk niet opgeven. “De vele berichtjes en telefoontjes doen deugd”, zegt hij.