Europa wil alle verpakkingen tegen 2030 recycleerbaar maken

Momenteel produceert de gemiddelde Europeaan iets minder dan 180 kg verpakkingsafval per jaar. In de afgelopen tien jaar is de hoeveelheid van dat afval in Europa met meer dan 20 procent toegenomen. Als er geen maatregelen genomen worden, mag tegen 2030 een stijging met nog eens 19 procent worden verwacht.

De Commissie komt nu met regels om die trend een halt toe te roepen. Met reden, vindt ze, want 40 procent van de kunststoffen en 50 procent van het in Europa gebruikte papier is bestemd voor verpakkingen. Dat maakt verpakkingen een van de belangrijke gebruikers van nieuwe materialen.

De te volgen weg is die van de circulaire economie. De Commissie wil de hoeveelheid verpakkingen verminderen, onnodige verpakkingen zo veel mogelijk beperken en verpakkingen laten hergebruiken en navullen als de omstandigheden dat toelaten. Wat dat laatste punt betreft, zullen uitbaters van meeneemzaken een bepaalde percentage van hun dranken of maaltijden in herbruikbare of navulbare verpakkingen moeten aanbieden.

Een en ander moet ertoe leiden dat het verpakkingsafval gemiddeld met 15 procent verminderd wordt tegen 2040 - het hoofddoel van de Commissie. Om dat te bereiken, moet niet alleen op hergebruik, maar ook op recyclage ingezet worden. Tegen 2030 moeten verpakkingen volledig recycleerbaar zijn. Dit betekent onder andere dat op het niveau van de lidstaten voor plastic flessen en aluminium blikken statiegeldsystemen moeten worden ingevoerd.

Om onnodige verpakkingen te vermijden, wil de Commissie bepaalde vormen van verpakkingen verbieden, zoals wegwerpverpakkingen in horecazaken en verpakkingen voor eenmalig gebruik bij groenten en fruit.

De Commissie wil het de consument tegelijk makkelijker maken om te weten waar hij aan toe is. Daarom zal elk onderdeel van een verpakking een etiket krijgen waarop staat uit welke materialen het is gemaakt en in welke afvalstroom het moet terechtkomen. Overal in de Europese Unie zullen dezelfde symbolen worden gebruikt.