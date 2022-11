Broer Danny en oud-ploegmaat Freddy Buyl herinneren overleden Toon Pfaff: “Hij was de ideale supersub”

Toon Pfaff was een van de vier broers Pfaff die ooit voor SK Beveren gespeeld hebben. Op 13-jarige leeftijd streek hij in het zog van oudere broer Jean-Baptist in Beveren neer. Toon Pfaff speelde uiteindelijk 123 wedstrijden voor geel-blauw en maakte op zijn achttiende zijn debuut in eerste klasse op het veld van Waregem. “Toon maakte deel uit van de ploeg die voor het eerst kampioen speelde en de Beker van België won”, herinnert oud-ploeggenoot Freddy Buyl zich. “Hij was nog heel jong toen hij in de eerste ploeg van Beveren kwam, zeker in die tijd. Het was een aanvallende middenvelder die technisch heel onderlegd was. Bovendien was hij altijd gedreven en bereid zich volledig voor de ploeg te geven.”

Volgens Danny Pfaff had zijn broer de unieke gave om bij bijna elke wedstrijd waarin hij mocht invallen de netten te laten trillen. “Toon was de ideale supersub voor ons”, weet hij ons te vertellen. “Zo maakte hij veel belangrijke doelpunten, onder meer in de derby’s tegen Lokeren. Hij speelde dan eens twee, drie wedstrijden, maar viel dan geblesseerd uit. Die blessures hebben zijn carrière misschien een beetje afgeremd. Want in de jeugd van Beveren was hij altijd een van de betere voetballers. Ach, op sportief vlak heeft hij een mooie carrière gehad. Nadat hij zijn voetbalschoenen aan de haak hing, heeft hij nog een mooie carrière als trainer uitgebouwd.”

Na zijn voetbalcarrière bouwde Toon Pfaff (midden) een mooie loopbaan uit als trainer. Op deze foto uit 2004 was hij actief bij SKV Overmere. — © Eric Noens

Niet alleen op het veld was Toon graag gezien. Ook ernaast zorgde hij voor sfeer. “Hij was een kameraad en een echte ploegspeler”, vertelt Buyl. “Bovendien was hij altijd optimistisch en goedgezind. Net als zijn broers was hij een joviale, luidruchtige kerel. Iemand die altijd klaarstond om plezier te maken of fratsen uit te halen.”

Toon Pfaff overleed afgelopen dinsdag op 70-jarige leeftijd.