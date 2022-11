Zorgen om voetballegende: Braziliaan Pelé (82) opnieuw opgenomen in het ziekenhuis

Het gaat niet zo goed met de Braziliaanse ex-speler Pelé. De voetbalvedette is opgenomen in een ziekenhuis in Sao Paulo.

Pelé, die momenteel wordt behandeld voor uitgezaaide kanker, ging dinsdag naar het Albert Einstein-ziekenhuis omdat hij verzwakt was en zijn vrouw, Marcia Aokoi, zich zorgen maakte. Hij had een zwelling over zijn hele lichaam en werd opgenomen.

Volgens de medische staf van het ziekenhuis sukkelt hij ook met een oedeem en is er zelfs hartfalen. De chemotherapie als behandeling voor zijn kanker zou niet langer werken. Pelé zou ook rusteloos en mentaal verward zijn. Hij heeft ook moeite met eten. Hij zal in het ziekenhuis verschillende tests ondergaan. Volgens Kely Nascimento, de dochter van Pelé, is er geen reden tot paniek. Pelé lag vorig jaar zes dagen in het ziekenhuis en onderging een operatie om een ​​tumor in zijn dikke darm te verwijderen.

De Braziliaan wordt beschouwd als een van de grootste voetballers in de geschiedenis en is de enige speler die drie wereldbekers heeft gewonnen. Hij maakte 655 doelpunten in 700 clubwedstrijden, terwijl hij ook 77 keer scoorde in 92 interlands voor Brazilië.