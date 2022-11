Versturen van aanslagbiljetten draait op volle toeren: al bijna 2,3 miljoen Belgen krijgen geld terug van de fiscus

Eind november had de fiscus al bijna 4,85 miljoen aanslagbiljetten voor de personenbelasting verstuurd. En daarin staat goed nieuws voor bijna 2,3 miljoen Belgen: zij krijgen geld terug. Al is er ook een troost voor wie moet opleggen: omwille van de energiecrisis is de standaard betaaltermijn verdubbeld van twee naar vier maanden .

Ook al is de inflatie voor het eerst sinds lang wat gezakt, het zijn en blijven financieel moeilijke tijden voor iedereen. En dus kijken velen reikhalzend uit naar de definitieve belastingafrekening om zeker te weten of ze geld terugkrijgen dan wel moeten opleggen.

“We zitten mooi op schema en hebben momenteel al 4.846.825 aanslagbiljetten verstuurd op een totaal van ongeveer 7,1 miljoen”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. Dat zijn er een kleine 20.000 minder dan vorig jaar rond deze tijd. “Van die ruim 4,8 miljoen moeten er 1.477.732 bijbetalen, terwijl er 2.289.056 geld terugkrijgen.” De rest klopt tot op de euro.

Wie geld terugkrijgt, wil dat in deze financieel barre tijden natuurlijk zo snel mogelijk ontvangen. “De exacte datum van terugbetaling staat vermeld op het aanslagbiljet”, zegt Adyns. “Normaal is dat aan het einde van de tweede maand die volgt op de ontvangst van uw aanslagbiljet. Stel dat u dat kreeg op 15 augustus, dan moet u de terugbetaling uiterlijk op 31 oktober hebben ontvangen.”

Eind oktober besliste de federale regering om de termijn voor wie moet bijbetalen te verlengen tot vier maanden omwille van de energiecrisis. Dat geldt overigens ook voor wie zijn aanslagbiljet al in augustus, september of oktober ontving, ook al zal het document wel nog de gebruikelijke betaaltermijn van twee maanden vermelden.

Wie moeilijkheden heeft om het verschuldigde bedrag op te leggen, kan een afbetalingsplan vragen: digitaal via MyMinfin of via een brief aan een van de infocenters van de fiscus.