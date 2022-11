Zoon getuigt over jarenlange “emotionele terreur” van oprichter extreemrechtse Oath Keepers: “Hij liet onze dode hond drie dagen in huis liggen”

Een sombere februaridag in 2018. De tijd was gekomen. Dakota Adams (hij gebruikt nu de familienaam van zijn moeder) had het allemaal tot in de puntjes voorbereid. Zijn moeder en vijf jongere broers en zussen zaten al in de pick-uptruck, enkelen van hen probeerden zich te verbergen. Ze zouden even wat vuilnis gaan wegbrengen, zo hadden ze als excuus verzonnen.

Maar net toen ze wegreden, stormde vader Stewart de deur uit van hun afgelegen hut ergens in de bergen van Montana. Dakota en zijn moeder Tasha verstijfden. Beter dan de jongere kinderen wisten zij wat er aan de hand was: Stewart was de hele nacht wakker geweest, om aan gevechtstraining te doen, om naar gierende muziek te luisteren, om nerveus te ijsberen. “Een duidelijk patroon van zijn manische periodes”, aldus Dakota, die er door jaren van emotionele mishandeling maar al te bekend mee was.

Zou hij hen tegenhouden? Had hij gemerkt dat zijn favoriete geweer ontbrak? Zou hij zich afvragen waarom ook de hond van het gezin meeging naar de vuilnisbelt? Dakota greep het stuur vast, terwijl Tasha wegkeek. “Hé”, gromde Stewart. “Neem je wat biefstuk mee op de terugweg?” Dakota en Tasha stemden in en reden zonder achterom te kijken richting snelweg.

Zwart ooglapje

Ruim vier jaar later stonden Stewart Rhodes en enkele andere leden van de door hem opgerichte extreemrechtse militie Oath Keepers terecht voor hun rol in de bestorming van het Capitool in Washington D.C. begin vorig jaar. Hoewel hij zelf het Capitool niet binnentrad, werd hij dinsdag wel schuldig bevonden aan “opruiende samenzwering”. De voormalige militair, met zijn kenmerkende baardje en zwart ooglapje, zou al vanaf november 2020 zijn troepen zijn beginnen te verzamelen. “We gaan er niet uitgeraken zonder burgeroorlog”, zo schreef hij twee dagen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen die door Joe Biden werden gewonnen. Rhodes riskeert nu twintig jaar cel.

Stewart Rhodes drong zelf het Capitool niet binnen, maar coördineerde “als een generaal op het slagveld” van buitenaf zijn troepen. — © REUTERS

De uiteindelijke strafbepaling, die pas in de lente van volgend jaar zal gebeuren, zal nauwlettend worden opgevolgd door zoon Dakota. De jongeman - 25 jaar intussen - groeide naar eigen zeggen op met een “blind geloof” in de kijk van zijn vader op de wereld. Iets wat hij nu beschrijft als een “visie van een schimmige, kwaadwillende communistische samenzwering die een nieuwe wereldorde trachtte in te voeren met als doel de totale macht te grijpen”. Pas in zijn tienerjaren werd dat geloof tot wankelen gebracht. “Al was hij ervoor ook al paranoia en gewelddadig”, zegt Dakota. “Toen ik vier jaar was en mijn vader wakker maakte uit een dutje, sprong hij recht en haalde hij een zakmes tevoorschijn.”

Na 2004, toen Rhodes afgestudeerd was aan de prestigieuze Yale-universiteit en als advocaat ging werken, verergerde het. Hij werd steeds achterdochtiger en begon zich steeds meer en feller tegen de regering uit te spreken. Vijf jaar later richtte hij de Oath Keepers op.

“Tirannie van de regering”

Leden van de extreemrechtse militie hebben uiteenlopende opvattingen, maar maken zich over het algemeen zorgen over de macht van de Amerikaanse regering, de inperking van de individuele vrijheid en wapenbezit. Rhodes, die ooit als parachutist in het Amerikaanse leger diende, richtte de militie op met als doel veteranen, agenten en andere hulpverleners te rekruteren en hen te trainen zodat ze - op het moment dat het nodig was - “tegen de tirannie van de regering” konden vechten.

Aanvankelijk leek het alsof Rhodes zijn roeping eindelijk had gevonden. Hij begon door het land te reizen om steun te vergaren, verscheen op conservatieve YouTube-kanalen en zelfs op reguliere tv-zenders. Rhodes én de Oath Keepers wonnen aan populariteit (een gelekte ledenlijst van vorig jaar bevatte 38.000 namen) en zijn gezin werd een integraal onderdeel van het militieproject. “Meer en meer raakten we geïsoleerd van de buitenwereld”, aldus Dakota. “We werden accessoires van het merk-Rhodes, het middelpunt van de persoonlijkheidscultus die hij voor zichzelf wilde uitbouwen. Hij als redder van Amerika.”

Maar de gewelddadige episodes raakten niet opgelost. Integendeel, ze werden erger. “Toen onze hond stierf in 2012, wachtte hij er drie dagen mee om het dier uit huis te halen, ondertussen grapjes makend over de geur van het karkas en mijn emotionele gehechtheid aan het dier”, aldus Dakota. “Later zou hij een van mijn zussen hebben proberen te wurgen. Het zijn maar een paar van talloze voorbeelden. Tot ik volwassen was, leefden we onder de duim van een emotionele terrorist. Pas toen begon ik Stewart te zien voor wie hij werkelijk was.”

Brandweer

En toen begon Dakota te denken aan ontsnappen. Samen met zijn moeder en broers en zussen weg van zijn vader. “Maar ik had geen geld en geen sociaal netwerk”, zegt hij. “Ik besloot mijn rijbewijs te halen en bij de brandweer te gaan. Dat mocht, want dat paste bij de macho-idealen van mijn vader.”

Pas toen hij in de twintig was en hij voldoende had verdiend om een eigen pick-uptruck te kopen, voelde Dakota zich klaar om te ontsnappen. “Na twee jaar plannen werd onze hand gedwongen. Door financiële problemen zouden we uit onze hut gezet worden. Als we niet zouden vertrekken, zouden we dakloos worden.”

De avond voor die sombere februaridag in 2018 gingen Tasha en Stewart nog iets drinken in de plaatselijke bar. “Ze was bijna de hele tijd aan het huilen, maar Stewart heeft nooit iets gemerkt.”