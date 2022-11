Salmonella-uitbraak in Europa, maar geen besmettingen in ons land

Een uitbraak van een salmonellavirus in Europa heeft als minstens 140 mensen getroffen. Enkelen werden ernstig ziek, in het Verenigd Koninkrijk stierf zelfs iemand. Het salmonellavirus werd wellicht verspreid via een vleesverwerker uit Estland. In ons land werden nog geen besmettingen vastgesteld.

Zeker 140 mensen in Europa hebben sinds 8 november het salmonellavirus ‘Salmonella Mbandaka ST413’ opgelopen door broodjes kip, waarschijnlijk afkomstig van een vleesverwerker in Estland. Mogelijk gaat het om 196 mensen, bij 56 meldingen werd nog niet met zekerheid vastgesteld dat het om het virus gaat. Negentien mensen belandden in het ziekenhuis en in Groot-Brittannië is iemand daardoor overleden.

De besmettingen kwamen voor in Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Israël. Finland is het zwaarst getroffen, met 42 bevestigde gevallen en 47 vermoedde besmettingen.

De Europese gezondheidsdienst ECDC meldt dat de besmettingsgolf waarschijnlijk komt door kant-en-klare kip of vers kippenvlees, bijvoorbeeld in broodjes en wraps. De meeste besmette mensen zeiden tijdens het brononderzoek dat ze een paar dagen ervoor broodjes kip hadden gegeten.

Volgens het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen zijn er geen aanwijzingen dat het virus ook in ons land circuleert. Er werden nog geen meldingen van besmettingen gesignaleerd.