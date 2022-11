Belg na maandenlange internationale klopjacht in Bulgarije opgepakt voor dodelijke overval in Nederland

Na een maandenlange internationale klopjacht is een Belgische vijftiger in Bulgarije opgepakt. De man is een verdachte in het onderzoek naar een uit de hand gelopen ripdeal in het Nederlandse Kerkrade. Daarbij kwam in juni een 33-jarige Duitser om het leven.

De 33-jarige Fabian Esser, afkomstig uit het Duitse Zülpich, kwam om 23 juni van dit jaar om het leven in het Nederlandse Kerkrade. Hij kwam onder de auto terecht van twee mannen die hem kort ervoor hadden bestolen.

Esser, die nog maar pas de woning van zijn oom voor 950.000 euro online te koop had gezet, was naar Kerkrade afgezakt in de veronderstelling er een potentiële koper te ontmoeten. Die had zich voorgesteld als Danani, een Luxemburgse zakenman van ACME Investments. Esser had op voorhand de website gecheckt en het leek om een betrouwbaar bedrijf te gaan.

In de weken erna spraken Esser en Danani meermaals af in Kerkrade, waarbij Danani zich telkens liet vergezellen door een tweede man. Een adviseur, zo werd gezegd.

100.000 euro cash

Uiteindelijk kwam het tot een akkoord. Danani zou de vraagprijs betalen, maar had nog één extra verzoekje. Of Esser 100.000 euro kon omwisselen in kleinere briefjes? Ze hadden het bedrag cash, in biljetten van 200 euro, maar wilden liever briefjes van 50 of 100 euro. Esser ging ermee akkoord.

Op 23 juni daagde hij samen met zijn oom en een koffer vol geld op in Kerkrade, nabij het stadion van voetbalclub Roda JC. Toen Danani en zijn kompaan in hun wagen arriveerden, stapten ze echter niet uit, maar griste een van hen vanuit het voertuig de koffer uit de handen van Esser. Ondertussen gaf de andere plankgas. Esser werd meegesleurd, viel en kwam onder de auto terecht. Hij overleed ter plaatse.

Uit onderzoek bleek dat de twee mannen niet aan hun proefstuk toe waren. Tussen maart en juni zouden ze al minstens vijf slachtoffers hebben gemaakt in Duitsland. Goed voor een totale buit van zo’n half miljoen euro.

Beloning van 15.000 euro

De feiten werden vermeld in het Nederlandse programma ‘Opsporing verzocht’ en de Nederlandse politie loofde zelf een beloning van 15.000 euro uit voor nuttige tips. Vervolgens werd een internationale klopjacht op poten gezet.

Op 23 oktober werd dan een eerste verdachte opgepakt in Bulgarije, zo werd nu bekendgemaakt. Het gaat om een man met de Belgische nationaliteit die “rond de 50 jaar” zou zijn en gebruik zou maken van meerdere identiteiten. De politie zou ok de identiteit van de tweede verdachte kennen, maar die is voorlopig nog spoorloos. De Belgische verdachte zit momenteel in voorhechtenis, op verdenking van doodslag en diefstallen met geweld.