Dieven die 400.000 euro aan goud uit auto aan tankstation roofden, lieten een derde van buit in volle actie vallen

Een medewerker van de Europese Goudstandaard vertrok dinsdagmiddag met een hoeveelheid goud en zilver, in de vorm van zowel munten als baren, vanuit het kantoor in Retie naar het Antwerpse. Toen de man in het benzinestation op de E34 in Gierle (Lille) ging tanken, sloegen dieven de achterruit van zijn voertuig in en roofden het kostbare edelmetaal uit de bakken in de koffer. Ze stoven ervandoor in een achttien jaar oude, rode Fiat Panda met Nederlands kenteken. Voorlopig blijven de daders voortvluchtig.

Zaakvoerder Johnny Verkuringen van Europese Goudstandaard kreeg woensdag een deel van de buit terug. “De brutale diefstal gebeurde voor de ogen van heel wat getuigen, die begonnen te roepen en tieren. In hun haast om in hun eigen auto weg te komen, hebben ze nog enkele zakken laten vallen. Een deel van de buit konden we dus recupereren.” De totale waarde van de vracht bedroeg 400.000 euro, daarvan zouden de gerecupereerde gouden stukken toch 170.000 euro beslaan.

Uit camerabeelden blijkt dat de daders dinsdag al een tijd in de omgeving rondhingen vooraleer ze de auto van de medewerker volgden. Volgens Verkuringen gaat het ook om dezelfde daders die zes weken geleden een bijna identieke diefstal pleegden. Toen sloegen ze toe terwijl dezelfde medewerker net zijn vracht in dezelfde auto had geladen, maar die bevond zich gewoon op het terrein van het bedrijf. Toen wisten ze een kleinere waarde aan edelmetalen buit te maken. (ho)