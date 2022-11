Ex-juryleden over de aartsmoeilijke taak van de jury op het terreurproces: “6 tot 9 maanden? Dat hou je toch niet vol?”

Zes tot negen maanden in de assisenjury zetelen op het grote terreurproces in Brussel. Is zoiets wel realistisch? En wat staat die mensen te wachten? Wij vroegen het aan vijf ex-gezworenen die elk al in een assisenjury zetelden. Geen van hen zou het zien zitten om voor het proces rond de aanslagen uitgeloot te worden. Te heftig, volgens de ene. Véél te lang, volgens de andere. “Als jurylid sta je op met die zaak en ga je ermee slapen. Een week hou je dat vol. Maar zó lang? Veel te slopend.”