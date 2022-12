Miron Muslic zit vol energie en wil Cercle met een nieuw contract op zak verder uitbouwen: “We hebben nu een eigen identiteit”

Niemand spreekt het uit, maar de ambitie van Muslic en co. is meedoen voor een plaats in de top acht. — © BELGA

In tegenstelling tot de vrienden van KV Oostende is het bij Cercle Brugge rozengeur en maneschijn. Van degradatiegevaar is geen sprake meer, integendeel, bij groen-zwart kijken ze nu veeleer omhoog dan omlaag. De 17 op 24 onder Miron Muslic leverde de Bosnische Oostenrijker alvast een nieuw en verbeterd contract tot juni 2024 op. Muslic stopt zijn ambitie niet onder stoelen of banken, maar laat toch niet in zijn kaarten kijken. We zochten hem via Teams op in het Spaanse Benidorm, waar Cercle samen met AS Monaco op stage is.

Winterstage eind november. Het is voor iedereen wennen net zoals het voor veel profs raar aanvoelde om met het gezin plots rond 15 november op vakantie te trekken. Miron Muslic bracht die tijd door in Oostenrijk bij zijn vrouw en drie kinderen. De perfecte qualitytime en ideaal om de batterijen op te laden. “Ik zit weer vol energie”, zou hij aan het eind van het gesprek zeggen.

Bij het begin was de teneur nog anders. “Regen, wind en even koud als in België.” De openingszin van Muslic kan tellen, maar het beeld achter hem bewijst dat het fake nieuws is en een grapje van de Cercle-coach. Zoals altijd in deze periode van het jaar is er namelijk ook nu nog behoorlijk wat zon in Spanje en de temperaturen zijn met 18 à 20 graden nog uiterst mild. Het perfecte klimaat en de ideale omstandigheden dus om de tweede ronde voor te bereiden. Niemand spreekt het uit, maar de ambitie van Muslic en co. is toch om mee te doen voor een plaats in de eerste acht en te stunten in de beker.

Dat kan al binnen een kleine drie weken, als de eerste match na deze winterstop gespeeld wordt in Gent. En wil dat nu uitgerekend de plaats zijn waar de opmars van Cercle en Muslic in september begon. Cercle won er na een spektakelmatch met 3-4, behaalde sindsdien liefst 17 op 24 en was daarmee de derde beste ploeg in de Jupiler Pro League. Het leverde Miron Muslic al veel lof en nu ook een nieuw contract op. Waar zijn voorganger Dominik Thalhammer al maanden tevergeefs naar aan het vragen was, kreeg Muslic sneller dan iedereen durfde te vermoeden. Beide partijen vonden mekaar direct en zeker nog tot juni 2024 blijft de bebaarde Oostenrijker nog als coach van Cercle pressing en powerplay drillen.

Ambitieus project

“Neen, ik tekende niet omdat er kapers op de kust waren. Ik deed dat omdat ik geloof in dit project en het werk nog niet af is”, klinkt het overtuigd uit de mond van Muslic. Hij nipt intussen van zijn koffie en onderstreept nog eens dat het een makkelijke beslissing was. “Omdat het op alle vlakken klikt met het management, de staf en de spelers. Ik heb altijd een plan op tafel liggen en dat was dit ambitieuze project verderzetten. Ik ben dolgelukkig dat ik er deel mag van uitmaken. Het klopt dat het nu gaat, maar dit is een enorm intense en competitieve league. Dat betekent dat er met drie dalers enorm veel strijd is en het allemaal snel kan omdraaien. In september zaten wij nog in de kelder en in korte tijd plots in de lift. Het blijft ons doel om buiten de gevarenzone te blijven en ondertussen jonge spelers verder ontwikkelen. We willen ook herkenbaar voetbal brengen en dat levert Cercle nu eindelijk een eigen identiteit op. Nu al denkt iedereen mee in dezelfde richting en dat is momenteel de sterkte van dit Cercle. Dat willen we nog een tijdje zo houden en op deze manier de resultaten bestendigen.”