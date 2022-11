Jesper Daland (Cercle) test bij AS Monaco

De Noorse verdediger Jesper Daland (22) van Cercle Brugge traint een weekje met AS Monaco in Spanje mee.

Daland is aan zijn tweede seizoen bezig bij Cercle en werd anderhalf jaar geleden voor 1,2 miljoen euro aangetrokken. Daland is een moderne tweevoetige verdediger die door meerdere clubs wordt gevolgd. Paul Mitchell en Carlos Avina, respectievelijk de sportief directeurs van Monaco en Cercle kwamen overeen dat het de moeite waard is om Daland eens te analyseren op training in een topclub. Afgelopen zomer deed men hetzelfde met Thomas Didillon. De doelman werd na een proefperiode uiteindelijk onder contract gelegd bij AS Monaco waar hij nu tweede doelman is.

Cercle en Monaco delen deze week een hotel en velden in de buurt van het Spaanse Benidorm. Donderdag zitten Philippe Clement en zijn staf samen met de trainers van Cercle om bepaalde items te bespreken. Vrijdag spelen beide ploegen ook een onderlinge oefenmatch en s ‘avonds hebben ze in het hotel een gemeenschappelijke barbecue. Cercle keert zondag naar België terug, Monaco en Daland blijven nog tot woensdag. Bij Cercle zijn Larade, Heitor en Ackx niet van de partij en er wordt uitgekeken om hen elders onder te brengen. (kv)