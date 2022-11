De ziekte van Alzheimer is dan toch behandelbaar. Dat blijkt toch uit studieresultaten van farmabedrijven Eisai en Biogen, die samen het nieuwe medicijn lecanemab hebben ontwikkeld. Vooral in een vroeg stadium zouden patiënten er baat bij hebben. Maar het is niet allemaal goed nieuws: zo zijn er zorgen over bijwerkingen, en de vraag blijft of patiënten zelf wel een verschil zullen merken.