Democraat Hakeem Jeffries eerste zwarte man die partijleider wordt in Amerikaans Congres

De Democraat Hakeem Jeffries is woensdag door zijn collega’s voorgedragen om Nancy Pelosi op te volgen en zijn partij te leiden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij wordt de eerste zwarte man in die functie in het Congres.

De stemming werd woensdag achter gesloten deuren gehouden. De 52-jarige volksvertegenwoordiger, die sinds 2019 hoge functies bekleedt in de top van de Democratische partij, was de enige kandidaat.

De verkiezing van Jeffries markeert ook een generatiewissel in het Amerikaanse Congres: de New Yorker is dertig jaar jonger dan Nancy Pelosi, de huidige voorzitter (‘Speaker’) van het Huis.

Pelosi kondigde midden november aan dat ze niet langer de leider van de Democraten zou zijn in het toekomstige Huis van Afgevaardigden omdat ze plaats wil maken voor “een nieuwe generatie”. Ze zal in het Lagerhuis blijven zetelen als afgevaardigde voor Californië.

Als leider van de Democraten zal Hakeem Jeffries vanaf januari zijn weg moeten vinden in een Huis waar zijn partij geen meerderheid meer heeft. De Republikeinen veroverden de controle over het Huis in de tussentijdse verkiezingen in november.