Will Still blijft aan als hoofdcoach van Reims (en krijgt ex-assistent van Mazzu naast zich)

Will Still zal aanblijven als hoofdcoach van Stade Reims, waar hij sinds 13 oktober als interim-coach fungeerde. Dat maakte de Ligue 1-club, die ook de komst van Samba Diawara als assistent-trainer aankondigde, woensdag bekend. De voormalige international van Mali verlaat RSC Anderlecht, waar hij het seizoen was begonnen als T2 van Felice Mazzu.

De 30-jarige Still was aan het begin van het seizoen, na een eerste periode tussen juli en oktober 2021, teruggekeerd naar Reims als assistent van Oscar Garcia. De Spanjaard werd op 13 oktober echter ontslagen toen de club op de vijftiende plaats stond in de competitie met amper een overwinning in tien wedstrijden.

Still begon zijn opdracht bij Reims succesvol met twee overwinningen en drie gelijke spelen, waardoor de club weer opklom naar de elfde plaats. Deze prestaties overtuigden de clubdirectie om met hem door te gaan, ondanks het feit dat hij het vereiste diploma (UEFA Pro-licentie) pas in de zomer van 2023 zal behalen en Reims hiervoor volgens Franse media een stevige boete moet betalen. In 2017 was Still enkele weken hoofdtrainer van Lierse, in de tweede klasse. Hij stond ook aan het roer van Beerschot tussen januari en juni 2021, waarmee hij de jongste coach in de geschiedenis van de Belgische eerste klasse werd.

De 44-jarige Diawara werkte bij jeugdploegen van Sint-Truiden (toen Will Still er videoanalist was) en Union Sint-Gillis voordat hij in januari 2018 assistent werd van Mazzu bij Charleroi. Hij bleef tot afgelopen zomer bij de Zebra’s voordat hij zich met Mazzu herenigde bij Anderlecht. Na het ontslag van Mazzu werd hij assistent-coach van RSCA Futures.