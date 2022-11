Chinese grootstad Guangzhou heft coronamaatregelen op na hevige protesten

© via REUTERS

De protesten in de Chinese grootstad Guangzhou lijken dan toch iets op te brengen. Nadat de demonstranten en de politie in de nacht van dinsdag op woensdag met elkaar op de vuist gingen, hebben de lokale autoriteiten beslist om de omstreden coronamaatregelen op te heffen. Ondertussen roept de hoogste veiligheidsinstantie van het land wel nog op om “hardhandig op te treden” tegen de betogers.

mtm Bron: The Guardian

Het kwam onverwacht. De melding woensdagnamiddag dat de strikte lockdowns in zowat de helft van de districten van de zuidelijke stad Guangzhou werd opgeheven. Lokale functionarissen kregen de orders om de “tijdelijke controlebevelen” te verwijderen, om de gebieden opnieuw aan te duiden als lage risico-zones en om een einde te maken aan de massale PCR-testen.

Een bewoner van een appartementsgebouw vertelde aan The Guardian dat ze binnen het uur na de aankondiging het securitypersoneel zag vertrekken, net als heel wat buren die zich haastten met hun bagage “om te ontsnappen”.

De versoepelingen werden echter niet doorgevoerd in alle districten van de stad. In Haizhu bijvoorbeeld, het district waar er gevechten uitbraken tussen de demonstranten en de politie, gelden alle beperkingen en lockdowns nog altijd. In Haizhu, dat ruim 1,8 miljoen inwoners telt, werden de voorbije weken ook wel de meeste nieuwe coronagevallen geregistreerd.