Brussel maakt zich op voor mogelijke WK-rellen: extra blauw op straat en parkeerverbod

De politie zet alles op alles voor de WK-matchen van België en Marokko donderdag. Er komt extra blauw op straat en een parkeerverbod in bepaalde wijken.

Met de rellen van vorige zondag nog vers in het hoofd neemt Brussel extra maatregelen om potentiële amokmakers te snel af te zijn. Al tijdens de wedstrijd tussen België en Marokko liep het vorige week fout. Auto’s belandden op hun dak of werden in brand gestoken. De politie moest het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven.

Voor de WK-matchen van België en Marokko donderdag om 16 uur zegt de politie goed voorbereid te zijn. “Er is extra personeel en middelen voorzien”, zegt Ilse van de Keere van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene. “We werken samen met de andere Brusselse politiezones en met de federale politie.” De politie van Brussel-Hoofdstad coördineert de operatie vanuit een regionaal crisiscentrum. “De politie zal zichtbaar zijn op het terrein.”

Daarnaast geldt er in bepaalde wijken een parkeerverbod voor auto’s en deelsteps.