Ouders nemen afscheid van Natacha de Crombrugghe (28): “Je leefde voor 200%. Alsof je al wist dat je leven kort zou zijn”

“Tot op het allerlaatste moment hebben we gehoopt om je levend terug te vinden, en om je in onze armen te kunnen sluiten. De gedachte dat we je nooit meer zouden terugzien, was ondraaglijk.” Op een emotionele plechtigheid hebben de ouders en broers van Natacha de Crombrugghe (28), samen met 500 vrienden, afscheid genomen van de jonge vrouw uit Linkebeek die om het leven kwam in Peru. “Je leefde vol passie en je wilde overal van genieten. Alsof je wist dat je leven kort zou zijn.”