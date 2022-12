Film over zussen die al zwemmend vluchtten uit Syrië en meteen twintig andere vluchtelingen redden, is nu wereldwijd succes

‘The swimmers’ is op dit moment wereldwijd een van de populairste films op Netflix. Geen wonder: het waargebeurde verhaal is bepaald straf. Tienerzussen Yusra en Sarah vluchten voor de oorlog in Syrië en bereiken Europa al zwemmend. Yusra neemt later zelfs deel aan de Olympische Spelen. Ook opmerkelijk: de eerste keer dat de meisjes opdoken op televisie, was op Karrewiet, het Vlaamse jeugdjournaal.