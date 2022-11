Lionel Messi mist 31ste penalty uit carrière (al is het vooral specialist Szczesny die uitpakt met wereldsave)

Lionel Messi miste tijdens de WK-wedstrijd Argentinië-Polen zijn 31ste penalty (op 137). Na 39 minuten kon hij van op de stip Argentinië op voorsprong schieten, maar hij miste. Of beter gezegd: Wojciech Szczesny ranselde de bal uit doel. De Poolse doelman is een specialist: het was al de 26ste penalty die hij pakte in zijn carrière. 60 gingen binnen.