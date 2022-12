Louis verloor zijn vriendin My (31) bij de aanslagen: “Ik hoop dat ik kwaad zal kunnen zijn”

Louis Vanardois verloor zijn partner My in de aanslagen. — © BART DEWAELE

Hij wil absoluut getuigen op het terreurproces. Om iedereen te vertellen wie zijn partner was: My Atlegrim. Tekenares, sterk karakter, het licht in zijn leven. Een jonge vrouw van 31 jaar die op 22 maart met de metro op weg was naar haar werk, maar daar nooit aankwam. “Het zal beangstigend zijn om oog in oog te staan met de mannen die ook mijn leven hebben verwoest”, zegt Louis Vanardois (37). “Ik hoop dat ik tijdens dat proces iets van spijt of inkeer zal zien. Maar ik verwacht niets.”