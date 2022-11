Iraanse man viert nederlaag van nationaal elftal op WK voetbal als vorm van protest, maar wordt doodgeschoten

Een Iraanse man die de uitschakeling van het Iraans nationaal voetbalelftal op het WK voetbal aan het vieren was, is door de veiligheidsdiensten om het leven gebracht. Dat hebben Iraanse mensenrechtenorganisaties woensdag meegedeeld.

Het Iraanse voetbalteam verloor dinsdag op het WK in Qatar met 1-0 van de VS. Door de nederlaag tegen de aartsvijand is Iran in de eerste ronde van het toernooi uitgeschakeld.

Aanhangers van de protestbeweging die al wekenlang tegen het Iraanse regime betoogt, kwamen na de voetbalwedstrijd op straat om de nederlaag te vieren. De 27-jarige Mehran Samak reed met zijn auto claxonnerend door de straten van Bandar Anzali, een stad ten noordwesten van Teheran, toen hij door de Iraanse veiligheidsdiensten werd doodgeschoten, zegt de mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights (IHR). De organisatie Center for Human Rights in Iran (CHRI) heeft ook beelden van de begrafenis verspreid.

Heel wat Iraanse manifestanten juichen de nederlaag van het nationale elftal tegen de VS toe. Ze zien de nationale ploeg als vertegenwoordigers van het regime in Teheran. Voor de start van hun eerste wedstrijd, tegen Engeland, weigerden de Iraanse spelers nochtans mee te zingen met het volkslied. Maar de twee volgende wedstrijden werd er wel meegezongen, wat door een deel van de protestbeweging als een vorm van verraad wordt gezien. Volgens mediaberichten werden de Iraanse spelers en hun familieleden na de eerste WK-wedstrijd onder druk gezet door het regime.

In Iran vinden sinds midden september aanhoudende protesten plaats, na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf nadat ze door de politie opgepakt was voor het overtreden van de islamitische kledingvoorschriften. Er wordt hard opgetreden tegen de betogers. Volgens mensenrechtenorganisaties kwamen al minsten 448 mensen om het leven, onder wie ook een zestigtal minderjarigen. Teheran heeft maandag voor het eerst erkend dat bij het protest “meer dan 300 doden” zijn gevallen.