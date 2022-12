Speurders en duikers hebben gisterenochtend een stuk van de Damse Vaart afgedregd, op zoek naar een machinepistool dat aan iemand van de Bende van Nijvel zou behoord hebben. Het wapen zou via een rijkswachter in Aalst naar een garagist in de buurt van Damme gegaan zijn. Die wierp het enige tijd geleden de vaart in. “Om er vanaf te zijn.”