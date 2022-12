Zij geloven nog in winst voor de Rode Duivels: “Ik hoop wel dat ze interne strubbelingen uitgepraat hebben”

Ja, het kan fout lopen vanavond tegen de sterke Kroaten. Maar tegelijk moeten we hopen op een knalprestatie. Deze bekende Duivelssupporters geloven er alvast in. “Door het vuur gaan voor elkaar en knallen, dat moeten ze doen. Onze steun hebben ze.”

Jan Ceulemans, ex-voetballer: “De Bruyne gaat tonen wat voor een grote speler hij is”

© Raymond Lemmens

“Het speelt geen rol met hoeveel, maar winnen moeten ze vandaag. En ik denk ook dat ze dat gaan doen. Kevin De Bruyne gaat opstaan en tonen wat voor een grote speler hij is. Hij gaat de ploeg, die het zo moeilijk heeft, bij de hand nemen en erdoor sleuren. ­Trossard en Doku, die moeten spelen. En Lukaku kan ook helpen. En dan komt het goed.”

Niels Destadsbader, tv-presentator: “Echte supporters staan ook achter hun team als het minder gaat”

© DBA

“Echte supporters staan ook achter hun team als het minder gaat. Thibaut Courtois gaat ons redden waar nodig en Kevin en Romelu gaan laten zien waarom ze zo belangrijk zijn voor onze Duivels. We gaan ­gewoon door naar de ­volgende ronde!”

Tessa Wullaert, Red Flame: “Ik weet dat ze het kunnen”

“Ik denk dat het moeilijk wordt, want ik was onder de indruk van de vorige match van de Kroaten. Maar toch hoop ik dat ze met 0-1 gaan winnen. Ik hoop dat ze alle interne strubbelingen uitgepraat hebben. Op het EK in 2017 hadden wij ook zo’n moment (de Flames verloren hun eerste match tegen Denemarken, red.), maar een groepsgesprek heeft dat uitgeklaard. Ik weet dat de Duivels het kunnen, dat Kevin De Bruyne ook beter kan dan wat we tot nu gezien hebben. Het komt goed, ik voel het.”

Pat Krimson, die-hard Duivelsfan en dj: “We gaan knallen”

© ISOPIX

“Ik denk dat we met 1-2 gaan winnen en dat we gaan knallen. Het kan, het móét. Ik hoop dat ze allemaal door het vuur gaan voor elkaar, dat ze de koppen hebben bijeengestoken en dat ze als één team die Kroaten te lijf gaan. Ik hoop dat Trossard speelt, een ex-Genkie (Trossard speelde vroeger bij KRC Genk, red.), samen met Courtois en Kevin De Bruyne. Alle remmen moeten los straks, anders zit het er voor veel van de Rode Duivels misschien op bij België. Nee, dan liever nog één keer alles geven. En winnen.”

Eddy Planckaert, ex-wielrenner: “Het kán ook gewoon lukken, hé. Het ­belangrijkste is dat er geen ruzie meer is”

© © VRT

“Diep in mijn binnenste heb ik er geen goed oog op, het zou kunnen dat België 2-1 verliest ook. Maar toch zeg ik dat het 0-1 wordt. Het zou zo schoon zijn, een opkikker voor ons allemaal. Het kán ook gewoon lukken, hé. Het ­belangrijkste is dat er geen ruzie meer is. Een knecht gaat geen gat meer dichtrijden van 100 meter als hij niet overeenkomt met zijn kopman, een doorsteekballetje gaat dan ook vijf centimeter te hard of te zacht zijn in het voetbal. Het zijn sterke karakters allemaal, maar ze moeten met een goed karakter spelen tegen de Kroaten. Dan komt het goed.”

Georges-Louis Bouchez, MR-voorzitter & onze columnist: “Lukaku is er opnieuw bij”

© Kris Van Exel

“De Belgen gaan winnen en zich kwalificeren, want Lukaku is er opnieuw bij. Tenzij er héél snel een goal uit de lucht valt, verwacht ik een gesloten wedstrijd, want Kroatië weet hoe het moet verdedigen. Lukaku zou weleens de held kunnen worden. Net als negen jaar geleden, toen hij ons tegen de Kroaten naar het WK trapte.”