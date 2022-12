Gaan ‘we’ winnen of gaan ‘ze’ verliezen? Supporters zijn pessimistisch gestemd voor match van de waarheid

“Overbetaalde pseudovedetten.” “Bejaarde onderpresteerders.” Fraaie gedachten zijn het niet, maar geef toe dat ze al door je hoofd geflitst zijn de afgelopen dagen. De Rode Duivels spelen tegen Kroatië een alles-of-nietsmatch. De kans bestaat dat het fout loopt, dat België straks al naar huis moet en dat heel dit vreemde WK een sof zal zijn geweest. En daar lijken we ons nu al tegen in te dekken.

Het geloof lijkt er niet (meer) te zijn. Tifogroup, een West-Vlaams bedrijf dat pronostieken organiseert voor meer dan 250 bedrijven en een hele reeks steden en gemeenten, ziet die twijfel ook. Je kan de pronostiek nog tot een minuut voor de match aanpassen. “Zowat de helft van de deelnemers ziet nu ofwel Kroatië winnen, ofwel België blijven steken op een gelijkspel”, zegt oprichter Pieterjan Veys.

© fvv

Je zou kunnen zeggen: het valt mee. Want het betekent ook dat bijna de helft denkt dat België wél gaat winnen. “Toch is het al helemaal anders dan vorige week: toen gaf nog 70 procent een zege voor de Rode Duivels aan”, zegt Veys. “En voor de match tegen Marokko dacht nog ruim 90 procent dat België zou winnen.”

Successupporters

Mentaal zijn we al afscheid aan het nemen van de Duivels op het WK, zo lijkt het wel. “We zijn inderdaad nogal defaitistisch”, zegt Filip Boen, professor in de sport- en bewegingspsychologie (KU Leuven). “De verwachtingen zijn zelfs té laag, vind ik. Want het kan nog altijd dat het goed komt tegen Kroatië.” Waarom dan zo negatief? “We doen dat omdat de Duivels deel uitmaken van onze identiteit, maar we willen niet dat ze negatief afstralen op ons.”

Lees: als het slecht gaat, willen we met heel dat supportersgedoe voor België liever niets te maken hebben. “Ons zelfbeeld hangt af van de groep waartoe we behoren”, zegt Boen. “Gaat het daar slecht mee, dan nemen we afstand. Op voorhand ook al. We zeggen dan: Het zal toch niets worden. Om ons in te dekken tegen de mogelijke ontgoocheling.”

Successupporters, dat zijn we dus sowieso, of we het nu willen toegeven of niet. Andere landen lijken dat toch minder te hebben: tienduizenden Mexicanen lopen rond in Qatar tegenover een paar honderd Belgen. En zo’n leger ‘Welshmen’ blijft supporteren, hoe goed of slecht Wales ook voetbalt. “Ons patriottisme en onze vaderlandsliefde branden minder fel dan in veel andere landen”, zegt Boen. “Ons land is nogal complex, de gevoelens daarvoor zijn ook minder eenduidig. Ook dat speelt mee.”

En wat als de Duivels gewoon knallen donderdag, en Modric en co. naar huis schieten? “Dan zullen we met veel plezier zeggen dat ‘we’ gewonnen hebben, want daar willen we dan wél bij zijn”, zegt Boen. “Maar als ‘ze’ verliezen, dan zal het snel gaan over de slechte bondscoach, over de torenhoge lonen in het voetbal. Weinig mensen zullen na een eventuele uitschakeling hun Rode Duivels-truitje aandoen uit steun en zo naar het werk of school rijden vrijdag.”