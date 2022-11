Onderzoekscommissie effent pad voor afzettingsprocedure tegen Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa

De corruptiebeschuldigingen tegen de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zijn wel degelijke onderbouwd. Dat heeft een parlementaire onderzoekscommissie woensdag verklaard. Volgens het eindrapport zijn er voldoende elementen om in het parlement te debatteren over een mogelijke afzetting.

Ramaphosa werd in juni in verband gebracht met witwassen en omkoping. De zaak draait rond een roofoverval uit 2020, waarbij ongeveer 4 miljoen dollar zou zijn gestolen van de private veehouderij van de president in de noordoostelijke provincie Limpopo. Ramaphosa had een aangifte gedaan van de overval, maar maakte geen melding van het gestolen geld.

Een driekoppige parlementaire commissie heeft na een onderzoek vastgesteld dat er in de entourage van de president onopgehelderde betalingen met contant geld hebben plaatsgevonden. Ramaphosa zou delen van de grondwet en van de anticorruptiewet hebben geschonden, aldus het rapport.

Het parlement komt dinsdag in een speciale zitting bijeen om het rapport te behandelen. De volksvertegenwoordigers zijn niet verplicht de aanbevelingen van de parlementaire commissie op te volgen. Een afzettingsprocedure tegen Ramaphosa lijkt daardoor weinig kan op slagen te hebben, aangezien zijn partij ANC over een ruime meerderheid beschikt in het parlement.

De Zuid-Afrikaanse president geeft voorlopig geen commentaar. Op zijn kabinet luidt het dat Ramaphosa het rapport zal bestuderen.