Vrouw ‘met looks van Doortje’ licht mensen op met valse vlaaienverkoop voor het goede doel: “Ze speelde haar rol heel goed”

Een onbekende vrouw heeft vele tientallen of zelfs honderden gezinnen opgelicht met een valse vlaaienverkoop voor het goede doel. Ze misbruikte het logo van een organisatie die vakanties voor kinderen met een beperking organiseert. De gulle gevers kregen echter nooit een vlaai. De meeste meldingen komen uit Berlaar. Maar ook in de buurgemeenten maakte de oplichtster slachtoffers. “Walgelijk wat ze doet. Ze moet gestopt worden”, zeggen de gedupeerden in koor.