Een blunder van formaat: tv-zender TF1 eindigt WK-uitzending te vroeg (waardoor Fransen denken dat match op 1-1 eindigde)

Frankrijk verloor op het WK de derde groepsmatch tegen Tunesië met 1-0. Al dachten de tv-kijkers op TF1 dat de match op 1-1 was geëindigd.

Antoine Griezmann scoorde voor Frankrijk in de slotseconden. 1-1 dacht iedereen en bij TF1 konden ze niet snel genoeg de uitzending afsluiten. Kwestie van snel nog wat reclame te kunnen afspelen voor de start van het Journaal om 18 uur. Ze hadden helaas niet door dat de match nog niet was afgefloten en… dat de VAR de geldigheid van het doelpunt nog aan het checken was. Toen de ref de goal afkeurde zaten de Franse kijkers naar reclame te kijken.

Pas toen het Journaal startte werd de fout rechtgezet door de nieuwslezer en werden excuses aangeboden. Ook op sociale media werden verontschuldigingen gepost. “We vinden het heel erg jammer dat we jullie niet live hebben kunnen meedelen dat het doelpunt werd afgekeurd.”

Aan het resultaat in groep D veranderde dat niet veel. Frankrijk bleef groepswinnaar en treft Polen in de 1/8ste finales.

