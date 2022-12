D-day voor de Rode Duivels, een Duitse tovenaar en pikante persconferenties: dit mag u vandaag verwachten op het WK Voetbal

Het WK voetbal 2022 in Qatar is volop aan de gang. Mis geen enkele belangrijke wedstrijd of leuk weetje dankzij dit overzicht. Dit mag u vandaag verwachten.

Welke matchen staan op het menu?

16u00 Kroatië - België

16u00 Canada - Marokko

20u00 Japan - Spanje

20u00 Costa Rica - Duitsland

Welke partij moet u zeker volgen?

Die tussen Kroatië en België, tiens. De match tussen de vicewereldkampioen en de nummer drie van het WK 2018 zou wel eens de laatste kunnen zijn van onze Rode Duivels in Qatar. Onze Gouden Generatie moet absoluut winnen, anders is het zo goed als zeker gedaan. Bij een zege kunnen de Rode Duivels zelfs nog als groepswinnaar naar de achtste finales als Marokko tegelijkertijd niet kan winnen van Canada.

Welke speler moet u in de gaten houden?

Jamal Musiala (19) van Duitsland. Het nieuwe supertalent van het Duitse voetbal was de enige die in de topper tegen Spanje kon toveren en leidde zo de gelijkmaker van Niclas Füllkrug in. Alleen een goal ontbreekt nog voor de aanvallende middenvelder van Bayern München. Tegen Costa Rica, het zwakke broertje van de groep, zou dat moeten lukken. Zonder zege is de Duitse nationale elf immers zeker uitgeschakeld.

© AFP

Met deze toogmunitie praat u uw medekijkers onder tafel

Kroatisch aanvaller Nikola Vlasic (25) is de broer van voormalig hoogspringster Blanka Vlasic (39), destijds de grote concurrente van Tia Hellebaut. Blanka is sinds mei de vrouw van Sporza-journalist Ruben Van Gucht (36), die de interviews doet met de Rode Duivels in hun basecamp. “Maar de geheimen van de Kroatische nationale ploeg kent Ruben niet en als ik ze al weet, zou ik ze hem niet verklappen”, vertelde Blanka Vlasic in een interview met onze krant.

Wat gebeurt er naast het veld?

Het is Matchday -1 voor Zuid-Korea, Portugal, Ghana, Uruguay, Servië, Zwitserland, Kameroen en Brazilië. Het is vooral uitkijken naar de persconferentie voor de wedstrijd tussen Ghana en Uruguay. In 2014 speelden beide landen tegen elkaar in de kwartfinale en leek Ghana in verlengingen te winnen… tot Luis Suarez de bal uit doel sloeg, rood kreeg en de daaropvolgende penalty gemist werd. In de strafschoppenreeks won Uruguay uiteindelijk. Maar of ze Suarez gaan laten praten? Hoe dan ook zal het onderwerp aan bod komen.

Ook de match tussen Servië en Zwitserland heeft overigens pigment. De laatste keer dat die twee tegen elkaar speelden, vierden Kosovaarse Zwitsers Granit Xhaka and Xherdan Shaqiri hun goals met een verwijzing naar de vlag van Albanië, een verwijzing naar de oorlog waardoor Shaqiri’s familie moest vluchten en Xhaka’s vader werd gevangengenomen.