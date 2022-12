Parlementscommissie kan aan de slag met belastingaangiftes Trump

De commissie probeerde de documenten jaren met juridische procedures in handen te krijgen. Trump ziet het onderzoek naar zijn financiële verleden van de commissie die door de Democraat Richard Neal geleid wordt als politiek gemotiveerd.

Fraude?

De Republikein is de eerste president in vier decennia die weigert dergelijke belastingpapieren vrij te geven. Hij wil geen details over zijn bezittingen en zakelijke activiteiten prijsgeven. In een van de talrijke rechtszaken die los van het parlementsonderzoek gaande zijn, wordt de Trump Organization beschuldigd van fraude en misleiding.

Trump rapporteerde volgens eerdere mediaberichten over meerdere jaren zware verliezen van zijn ondernemingen waardoor hij erg weinig belasting hoefde te betalen. Het parlement wil weten of dit wel goed is gecontroleerd en of er nieuwe regels nodig zijn.

Strakke deadline

De belastingaangiften worden naar verwachting voorlopig niet publiekelijk bekendgemaakt. De commissie moet snel werken omdat haar mandaat in het Huis van Afgevaardigden kan worden herroepen als de Republikeinen in januari de controle overnemen.