AB InBev zet elektrische biertrucks in tussen Leuven en Vilvoorde

AB InBev gaat zes elektrische trucks inzetten tussen de brouwerij in Leuven en het depot in Vilvoorde. Het bedrijf werkt daarvoor samen met het Zweedse technologiebedrijf Einride, dat de samenwerking donderdag aankondigt.

Vanaf begin volgend jaar willen de twee bedrijven het voortouw nemen in de grootschalige uitrol van zwaar elektrisch transport in België, klinkt het in een persbericht. In een eerste fase gaat het om zes vrachtwagens, alsook het ontwikkelen en plaatsen van oplaadinfrastructuur.

“We hopen de trucks in het eerste kwartaal van 2023 in te zetten”, verduidelijkt woordvoerster Pascaline Van de Perre van AB InBev. “De bedoeling is dat 100 procent van onze ritten vanuit Leuven naar ons depot in Vilvoorde elektrisch verlopen.” De zes trucks volstaan om volledig elektrisch te rijden tussen de twee sites. Er is sprake van een jaarlijkse reductie van 600 ton CO₂.

AB InBev koopt hier geen dieseltrucks meer aan en afgeschreven dieselvrachtwagens zullen stelselmatig vervangen worden door een elektrische, aldus Philippe Seminck, verantwoordelijke logistiek voor de Benelux en Frankrijk.

Al elektrisch op korte trajecten

Het bedrijf heeft al langer twee elektrische trucks in dienst voor stadsleveringen in Leuven en Brussel. Daar komen volgend jaar nog tien trucks bij voor de stadsbelevering van Leuven, Brussel, Gent en Luik, zo meldde de brouwer afgelopen zomer.

Met het nieuwe project gaat het voor het eerst om elektrische trucks op een langer traject. Einride staat in voor het systeem rond de trucks. Het bedrijf is ook actief rond zelfrijdende vrachtwagens, maar dat is hier niet aan de orde.