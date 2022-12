Biden luidt kerstseizoen in met ontsteken van lichtjes nationale kerstboom

De Bidens vierden woensdagavond plaatselijke tijd samen met artiesten als rapper LL Cool J, countryzangeres Shania Twain en soulicoon Joss Stone het begin van de feestdagen.

De nationale kerstboom, die in het Ellipse Park tussen het Witte Huis en het Washington Monument staat, maakt deel uit van een bijna 100 jaar oude traditie. In 1923 verlichtte president Calvin Coolidge voor het eerst een kerstboom in het park. Toen was de boom versierd met 2.500 rode, witte en groene lampjes.

