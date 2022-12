Bende doodt minstens 12 dorpsbewoners bij overval in Haïti

In Haïti heeft een criminele bende bij een overval op het plaatsje Source-Matelas, ten noorden van de hoofdstad Port-au-Prince, minstens 12 mensen gedood.

De daders drongen de wijk van de gemeente Cabaret binnen, brachten verschillende bewoners om het leven en staken huizen in brand, meldde de krant Le Nouvelliste onder aanhaling van het stadsbestuur. “De bandieten getuigden van een ongekende wreedheid. Sommige lichamen zijn verkoold”, verklaarde burgemeester Joseph Jeanson Guillaume. Eerder had de politie de bendeleden nog uit het gebied verdreven.

Haïti dreigt steeds meer in chaos af te glijden. Al meer dan een jaar vechten rivaliserende bendes om de macht in het gebied rond Port-au-Prince. Tienduizenden mensen zijn inmiddels hun huizen ontvlucht wegens het escalerende geweld. De gevechten verergeren bovendien de voordien al precaire situatie in de arme Caribische staat. De interim-regering heeft de Verenigde Naties verzocht om een gewapende internationale troepenmacht.