Tim Cook stelt Elon Musk persoonlijk gerust: Apple gaat Twitter-app niet bannen

Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, is op het hoofdkwartier van Apple ontvangen door CEO Tim Cook. Die stelde er de rijkste man op aarde gerust dat het techbedrijf niet van plan is om de Twitter-app van de Apple Store te halen. Musk had maandag getweet dat Apple daarmee dreigde.

Musk postte woensdag op Twitter een korte video van twee silhouetten aan een vijver. “Bedankt Tim Cook om me rond te leiden op Apples mooie hoofdkwartier”, schreef hij daarbij. “Goed gesprek. We hebben onder andere het misverstand opgelost over Twitter dat mogelijk verwijderd zou worden uit de App Store. Tim maakte duidelijk dat Apple dat nooit overwoog.”

Maandag nog had Musk getweet dat de iPhone-maker gedreigd had om Twitter uit zijn App Store te halen, maar niet wilde zeggen waarom. De Twitter-eigenaar klaagde in een reeks scherpe berichten op zijn platform ook dat Apple aan censuur deed en bijna niet meer op de berichtendienst adverteert, en suggereerde dat het bedrijf vrijheid van meningsuiting zou haten. Daarnaast hekelde hij de “geheime belasting van 30 procent op alles wat je koopt via hun App Store”.

