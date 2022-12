Amsterdam wil feesttoeristen weren: blowverbod, omgevormde hotels en minder vrijgezellenfeesten

Feestende toeristen veroorzaken overlast in de Amsterdamse binnenstad, en dat is al langer een doorn in het oog van de bewoners en het stadsbestuur. Daarom kwam wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) woensdag met zijn langverwachte toerismeplannen. “We zijn allemaal heel trots op onze stad. Die heeft ook wat te bieden. Musea, de grachtengordel, vrijheid”, zei Mbarki tijdens de presentatie. “Maar de Amsterdamse sterktes zijn uitgebuit, met als doel om geld te verdienen. Daar lopen we nu tegenaan.”

De stad lanceert in 2023 een stay away-campagne tegen bezoekers die puur voor alcohol, drugs en seks komen. Daarnaast gaat zij samen met horeca-ondernemers en touroperators vrijgezellenfeesten ontmoedigen, net als kroegentochten. De openingstijden van cafés en ramen op de Wallen worden aangescherpt, er komen minder op- en afstapplekken voor feestsloepen én een blowverbod in delen van de binnenstad.

“Bezoekers blijven welkom”, benadrukt Mbarki. “Maar iedereen wil een leefbare stad, of je nu bewoner, ondernemer of bezoeker bent. Niks doen is geen optie. Het beeld van Amsterdam als plek waar je los kan gaan, proberen we te begrenzen.”

Minder toeristen

Ook het aantal ‘kwaliteitstoeristen’ moet omlaag, vindt Mbarki. “We willen kijken hoe we riviercruises kunnen beperken: de instroom van het water de stad in.” Maar hij wijst ook op crowdmanagement, zoals attracties die met reserveringssystemen de rijen van straat halen. “Spreiden kan ook helpen. Het is niet alleen drukte in fysieke aantallen, maar het is ook welk moment van de dag waar.”

Na overlast en overtoerisme aanpakken, is er een derde speerpunt: het aantal hotelovernachtingen terugdringen. In 2019 waren er 21 miljoen. Mbarki wil vakantieverhuur van woningen aanscherpen en onderzoek doen hoe de toerismebelasting een rol kan spelen. “Kan het ook een sturingsinstrument zijn? Dat willen we echt goed onderzoeken.” Daarnaast wil hij hotels ’transformeren’ naar woningen of een kantoor. Onderzoek moet uitwijzen of hier überhaupt animo voor is onder hotelbazen, nu het toerisme weer aantrekt.