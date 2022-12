Bondscoach Mexico stapt op na uitschakeling: “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor deze mislukking op mij”

Mexico won woensdag op de derde en laatste speeldag in WK-groep C tegen Saoedi-Arabië met 2-1, maar greep nipt naast een plaats in de volgende ronde. De Mexicanen tellen evenveel punten als runner-up Polen, maar moeten het afleggen op basis van een slechter doelsaldo (0 tegen -1). “Ik ben de hoofdverantwoordelijke voor de frustratie en teleurstelling die we nu ervaren”, reageerde bondscoach Gerardo Martino.

“Deze exit zorgt voor veel verdriet, maar ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor deze mislukking op mij”, zei Martino. “Mijn contract liep af met het laatste fluitsignaal, er zit niets anders op. Ik denk dat we onze uitschakeling niet moeten zoeken in de vorige wedstrijden, maar in deze wedstrijd. Het was vandaag dat we domineerden en kansen creëerden. We hadden zoveel goals kunnen scoren als we er nodig hadden, maar dat deden we niet.”

Bondscoach Hervé Renard van Saoedi-Arabië, de uiteindelijke nummer 4 van de groep, zag dat zijn elftal geen aanspraak kon maken op een zege. “We zijn er niet in geslaagd om voor de overwinning te vechten. We waren nooit in de wedstrijd. Mexico speelde een zeer goede wedstrijd, met een hoge intensiteit. Het resultaat weerspiegelt het spel niet”, aldus Renard.