Bejaarde man (83) overlijdt bij woningbrand in Jabbeke, parket voert onderzoek naar oorzaak

Een 83-jarige man is overleden bij een woningbrand in de Gistelsteenweg in Snellegem, deelgemeente van Jabbeke. Een jongen op de fiets had rook gezien en een brandalarm gehoord, waarop hij de buren verwittigde. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek geen hulp meer mogelijk voor het slachtoffer.

Het was een voorbijfietsende jongen die donderdagochtend rond 7.30 uur in de Gistelsteenweg rook zag in een woning. Hij hoorde het brandalarm afgaan, waarop hij meteen aanbelde bij de buren. De buren verwittigden de hulpdiensten, waarop brandweer en politie meteen ter plaatse snelden.

“Bij aankomst bleek inderdaad sprake van rookontwikkeling”, zegt Hans Vanhove, kapitein bij de Brugse brandweer. “We zijn vervolgens de woning langs achteren binnen gegaan. Het vuur had zichzelf intussen grotendeels gedoofd doordat er geen zuurstof bij de brand kon. De ramen van de woning waren ook nog intact gebleven.” (Lees verder onder de foto)

Het vuur zou ontstaan zijn ter hoogte van de open haard in de living. “De brand is overgeslagen op de zetel”, zegt Hans Vanhove. “De kussens van de sofa raakten daarbij volledig verbrand. Bij controle van de woning is helaas ook een dodelijk slachtoffer gevonden”, zegt Vanhove.

Het gaat om een 83-jarige man die in het huis woonde. Het slachtoffer werd gevonden in de living, op de grond. Buren kennen de man nauwelijks. “Hij was wel steeds vriendelijk en zei goeiendag, maar een praatje maakten we zelden tot nooit”, reageren de aangeslagen buren.

Burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) kwam ter plaatse om poolshoogte te nemen. Het parket en labo komen vandaag ook nog naar de woning om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen.