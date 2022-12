Stellingbouwers veroordeeld tot boete voor instorting in Antwerpen waarbij 40-jarige vader om het leven kwam

Het ongeval, meer dan vier jaar geleden, gebeurde tijdens de bouw van een hotel in de Pelikaanstraat. Bouwbedrijf Cordeel had voor de afwerking de ruwbouw een aantal onderaannemers ingeschakeld, waaronder de firma Smits uit Ranst. Drie arbeiders van dat bedrijf stonden op die fatale 24 oktober boordstenen te metselen op de zevende verdieping van een enorme stelling die door stellingbouw Altrad Euroscaff was geplaatst.

LEES OOK. Drama met stelling in Antwerpen kon nog groter zijn: beelden tonen hoe voorbijgangers nipt ontsnappen

Plots zakte de stelling in elkaar en donderde ze met een enorm kabaal op het wegdek van de Pelikaanstraat. Davy Verlooy, vader van twee jonge meisjes, overleefde het ongeval niet. Een andere bouwvakker raakte zwaargewond.

Gebrek aan voorzichtigheid

Volgens het arbeidsauditoraat maakte Altrad Euroscaff een aantal ernstige fouten bij de bouw van de stelling. Naast een resem technische inbreuken worden zij vooral beschuldigd van ‘gebrek aan voorzichtigheid’. Zo deed Altrad geen studie naar de stabiliteit, omdat er volgens het bedrijf geen tijd voor was.

LEES OOK. Arbeider (40) overleden, collega zwaargewond nadat stelling instort aan Centraal Station Antwerpen

Altrad had naar eigen zeggen geen fouten gemaakt. Uit een expertise zou zijn gebleken dat de stelling wel stevig genoeg was. Kort voor het ongeval, waren er twee paletten met boordstenen geleverd. De stelling had weken dienst gedaan zonder problemen, tot op de fatale dag. Dat er geen stabiliteitsrapport was opgemaakt, gaf Altrad toe. Dat gebeurde volgens de raadsman van Altrad onder druk van opdrachtgever Cordeek.

Twee medewerkers van de stellingbouwer worden veroordeeld tot het betalen van 8.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Stellingbouwer Altrad Euroscaff moet 8.000 euro betalen.

(jvda)