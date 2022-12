Bill Clinton test positief op Covid-19: “Lichte symptomen”

“Ik heb lichte symptomen, maar ik voel me redelijk en blijf thuis”, tweet Clinton. “Ik ben blij dat ik gevaccineerd ben en een booster gekregen heb. Ik raad iedereen aan om hetzelfde te doen, zeker nu de koude winter aanbreekt.”

De 76-jarige Clinton werd in oktober 2021 nog in het ziekenhuis opgenomen met een infectie aan de urinewegen die zich had verspreid naar de bloedbanen en daar een sepsis had veroorzaakt. Ook verder in het verleden had hij al veel gezondheidsproblemen.

Clinton woont met zijn vrouw Hillary in Chappaqua, in de staat New York.