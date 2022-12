Russische vrouw (18) weigert huwelijksaanzoek en wordt ontvoerd

Een 18-jarig meisje werd in Rusland ontvoerd nadat ze weigerde te trouwen. Op videobeelden, verspreidt door Russische media, is te zien hoe haar toekomstige echtgenoot, zijn vader en broer in de flat braken van het meisje en haar mee naar buiten sleepten.

Op de beelden is te zien hoe Bella Ravoyan op 18 november uit een appartementsgebouw in de stad Tambov wordt gedragen en in een auto wordt geplaatst. De 18-jarige zou geweigerd hebben om met de 20-jarige Amik Shamoyan te trouwen, waardoor hij besloot om haar samen met zijn broer en vader te ontvoeren. Op andere beelden is ook Bella’s vader te zien in een restaurant. Daar bedreigde hij het personeel, dat familie is van Amik, met een wapen in de hoop zijn dochter terug te vinden.

Enkele dagen later wist Bella te ontsnappen en kon ze naar de politie stappen waarna de 20-jarige verdachte werd aangehouden. Van de broer en vader van Amik ontbreekt nog elk spoor. “Amik was verliefd op dat meisje en dus heeft hij besloten haar te kidnappen”, vertelt een bron aan de Russische krant Gazeta. “Amik heeft zichzelf - nadat ze kon ontsnappen - aangegeven”.

De ontvoering wordt door sommige lokale media beschreven als een middeleeuws gebruik van “bruiden stelen” dat nog steeds in bepaalde delen van het land voorkomt. Volgens sommige nieuwsberichten zouden Bella en Amik ook verwant zijn.