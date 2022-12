Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne kopiëren iconische foto van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo

Het is erop of eronder voor de Rode Duivels: winnen tegen Kroatië of exit WK. Na de heisa van de voorbije dagen - door een vermeende rel in de kleedkamer - werden de rangen gesloten en gaan de Belgen vol voor winst. Die instelling werd kracht bijgezet door een tweet met een foto van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne, in de trend van die van Messi en Ronaldo.